facebook.com/GeneralStaff.ua

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. В Крыму прокомментировали принятые Киевом преференции крымским студентам в украинских вузах. Так, глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал данное решение вздором.

Читайте также: Literární noviny: почему штатам стоит признать Донбасс

Смирнов подчеркнул, что данный закон призван спровоцировать отток молодежи из Крыма.

"Мы были свидетелями оттока крымской молодежи в украинский период. Когда, к примеру, лучшие из лучших из числа крымских татар ехали учиться в Турции. Обратно вернулись единицы. В украинский период родители сознательно отправляли своих детей, понимая бесперспективность проживания в Украине, сегодня же все призывы и законы покидать Крым – очередной вздор, который останется только на бумаге", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, для крымских абитуриентов созданы серьезные и привлекательные условия в российских вузах, которые сулят большие перспективы.

"Все попытки киевской власти спровоцировать отток населения из Крыма бесполезны и тщетны", — подчеркнул Смирнов.

Ранее президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2026-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины".