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    В Крыму прокомментировали украинский закон о высшем образовании

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (129)

    (обновлено: )44134
    Как заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов, принятый закон призван спровоцировать отток молодежи из Крыма.
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. В Крыму прокомментировали принятые Киевом преференции крымским студентам в украинских вузах. Так, глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал данное решение вздором.

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    Смирнов подчеркнул, что данный закон призван спровоцировать отток молодежи из Крыма.

    "Мы были свидетелями оттока крымской молодежи в украинский период. Когда, к примеру, лучшие из лучших из числа крымских татар ехали учиться в Турции. Обратно вернулись единицы. В украинский период родители сознательно отправляли своих детей, понимая бесперспективность проживания в Украине, сегодня же все призывы и законы покидать Крым – очередной вздор, который останется только на бумаге", — сказал РИА Новости Смирнов.

    По его словам, для крымских абитуриентов созданы серьезные и привлекательные условия в российских вузах, которые сулят большие перспективы.

    "Все попытки киевской власти спровоцировать отток населения из Крыма бесполезны и тщетны", — подчеркнул Смирнов.

    Ранее президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2026-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины".

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