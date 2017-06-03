Супруга сообщила о состоянии Осмаева после покушения

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения улучшилось, сообщила его жена Амина Окуева в Facebook.

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"Только что говорили с Адамом Осмаевым по телефону. Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления легкого, а потом и бегать", — заявила Окуева.

Жена Осмаева также отметила, что первые трое суток после такой травмы в любом случае представляют опасность, поэтому пока рано расслабляться.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.