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    Общество

    Супруга сообщила о состоянии Осмаева после покушения

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (169)

    (обновлено: )8711
    Жена Осмаева отметила, что первые трое суток после такой тяжелой травмы в любом случае представляют опасность, поэтому пока рано расслабляться.
    Ситуация возле киевской больницы, где находится Адам Осмаев, 2 июня 2017
    facebook.com/e.seitbullaeva

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения улучшилось, сообщила его жена Амина Окуева в Facebook.

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    "Только что говорили с Адамом Осмаевым по телефону. Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления легкого, а потом и бегать", — заявила Окуева.

    Жена Осмаева также отметила, что первые трое суток после такой травмы в любом случае представляют опасность, поэтому пока рано расслабляться.

    В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. 

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