Продлен арест обвиняемым по делу о трагедии в Одессе

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В пятницу Ильичевский городской суд в Черноморске Одесской области продлил на месяц содержание под стражей пятерым фигурантам уголовного дела о трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщает в субботу УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на судебном заседании.

"В городе Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области суд продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года", — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что мера пресечения касается граждан России — Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев — Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка. Указанным обвиняемым содержание в СИЗО продлено на 30 суток.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.