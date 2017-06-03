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    Продлен арест обвиняемым по делу о трагедии в Одессе

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (41)

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    Согласно информации, пятерым фигурантам уголовного дела о трагедии 2 мая в Одессе - двум гражданам России и трем украинцам - продлено содержание в СИЗО на 30 суток.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В пятницу Ильичевский городской суд в Черноморске Одесской области продлил на месяц содержание под стражей пятерым фигурантам уголовного дела о трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщает в субботу УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на судебном заседании.

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    "В городе Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области суд продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года", — говорится в сообщении.

    При этом сообщается, что мера пресечения касается граждан России — Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев — Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка. Указанным обвиняемым содержание в СИЗО продлено на 30 суток.

    Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.

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