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    Общество

    Священники в Киеве выйдут на марш в защиту семейных ценностей

    (обновлено: )14611
    Шествие начнется в 12.00 на Софийской площади, затем двинется по Владимирской улице к перекрестку с улицей Богдана Хмельницкого. Основная цель марша - "защита традиционных семейных ценностей".
    Митинг верующих в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Всеукраинский совет церквей в субботу, 3 июня, проведет марш в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщает РИСУ.

    Стычки на ЛГБТ-марше в Харькове. Видео
    Канал "Громадське Харків"/Youtube
    Появилось видео стычки патрульных с противниками ЛГБТ-марша в Харькове

    Шествие начнется в 12.00 на Софийской площади, затем двинется по Владимирской улице к перекрестку с улицей Богдана Хмельницкого. После участники пройдут через Крещатик к Мариинскому парку, где состоится праздничный концерт. 

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    Как отмечается, священники считают, что гомосексуализм и однополые браки являются основной угрозой развития здоровой семьи в Украине.

    "Одной из основных угроз развития здоровой семьи в Украине являются попытки навязать гомосексуализм и однополые браки как норму. Кое-кто пытается убедить общество, что гомосексуальность является врожденным вариантом нормы, навязывая человеку на законодательном уровне новые вредоносные идеологии и абсурдные типы тождества, то есть идеологию "гендера", – пишется в обращении Веукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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    Напомним, ранее депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала правоохранителей Киева обеспечить безопасность участников "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, который пройдет 18 июня.

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