Инициатива Вятровича: вместо Арки Дружбы народов - Мемориал героев

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти предложит разместить Мемориал украинских героев на месте арки Дружбы народов в Киеве. Об этом сообщил директор Института Владимир Вятрович.

"Пока нет никаких решений по этому (месту размещения Мемориала украинских героев — Ред.). Наша идея — это, собственно, холм над Днепром, на месте, где есть противоречивая радуга (Арка Дружбы народов — Ред.) или же ярмо, как ее еще называют. Это было бы оптимальным решением для создания и размещения там национального пантеона", — сказал Вятрович в комментарии УНН.

Глава института Нацпамяти также сообщил, что уже создан специальный комитет относительно Мемориала украинских героев, который, однако, до сих пор не собирался.

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"Был создан специальный комитет, который пока не собирался. Готовясь к заседанию этого комитета Институт национальной памяти подготовил собственное видение. Суть в том, что этот Мемориал украинских героев мы предлагаем сделать собственно украинским национальным пантеоном, то есть местом, где бы чествовали всех тех людей, которые больше всего сделали для того, чтобы Украина состоялась как государство", — рассказал Вятрович.

По его словам, чествовать будут политических деятелей, деятелей культуры, искусства и науки, а также перезахоронят известных украинцев, чей прах покоится за рубежом.

Вятрович также сообщил, что Институт нацпамяти будет стоять на том, чтобы центральным элементом Мемориала украинских героев была могила неизвестного солдата современной войны. "Еще одно наше предложение заключается в том, что неотъемлемым элементом этого мемориала должен быть памятник, посвященный героям нынешней войны. По нашему мнению, важно, чтобы могила неизвестного солдата современной войны стала центральным элементом пантеона. Это совершенно не советская традиция, это традиция, которая берет свое начало во Франции со времен первой мировой войны. Могила неизвестных воинов является элементом культуры в большинстве западно-европейских и северо-американских стран", — резюмировал он.

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Напомним, ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил с идеей создания национального пантеона для захоронения выдающихся украинцев.