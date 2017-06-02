По прогнозам на выходные будет тепло и сухо

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. В субботу и воскресенье, 3-4 июня, во всех областях Украины ожидается сухая погода, на Троицу в западных областях потеплеет. В субботу температура воздуха будет от 18-21 градусов в северных областях и до 22-26 градусов в южных.

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В воскресенье, на Троицу, на востоке станет прохладнее, а на западе потеплеет, сообщает "Укргидрометцентр".

Укргидрометцентр Прогноз погоды в Украине на 3 июня

Но уже 5 июня, которое также будет выходным, на западе станет прохладнее, в западных, центральных и северных областях возможны грозы. В Киеве и области в понедельник также ожидаются грозы при 23-25 ​​градусах тепла.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на 4 июня

Как минимум 2 июня до конца суток в столице возможны порывы ветра 15-20 м/с. По состоянию на 15:00 пятницы температура воздуха в Киеве 18,4 градуса.

Укргидрометцентр Прогноз погода на 5 июня

По предварительному прогнозу, во вторник, 6 июня, грозы отступят с севера Украины, но пойдут на восток. На среду прогнозируют новое похолодание, а дожди, по данным синоптиков, охватят всю страну, за исключением Крыма.