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    Общество

    По прогнозам на выходные будет тепло и сухо

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    Как минимум 2 июня до конца суток в Киеве возможны порывы ветра 15-20 м/с. По состоянию на 15:00 пятницы температура воздуха в Киеве 18,4 градуса.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. В субботу и воскресенье, 3-4 июня, во всех областях Украины ожидается сухая погода, на Троицу в западных областях потеплеет. В субботу температура воздуха будет от 18-21 градусов в северных областях и до 22-26 градусов в южных.

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    В воскресенье, на Троицу, на востоке станет прохладнее, а на западе потеплеет, сообщает "Укргидрометцентр".

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды в Украине на 3 июня

    Но уже 5 июня, которое также будет выходным, на западе станет прохладнее, в западных, центральных и северных областях возможны грозы. В Киеве и области в понедельник также ожидаются грозы при 23-25 ​​градусах тепла.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на 4 июня

    Как минимум 2 июня до конца суток в столице возможны порывы ветра 15-20 м/с. По состоянию на 15:00 пятницы температура воздуха в Киеве 18,4 градуса.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погода на 5 июня

    По предварительному прогнозу, во вторник, 6 июня, грозы отступят с севера Украины, но пойдут на восток. На среду прогнозируют новое похолодание, а дожди, по данным синоптиков, охватят всю страну, за исключением Крыма. 

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