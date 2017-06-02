Миграционная служба оформила 1 185 425 биопаспортов в этом году

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба оформила 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу с начала 2017 года, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Миграционную службу.

"С начала года оформлено 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу", — отметил начальник пресс-службы Сергей Гунько.

По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 1 июня.

Также отмечается, что с начала года по состоянию на 1 июня миграционная служба оформила гражданам Украины 341 220 карт удостоверения личности (ID-карточек).

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Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.