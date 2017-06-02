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    Общество

    В Одессе краснокнижную змею забили палками

    (обновлено: )36313
    Сообщается, что жёлтобрюхий (каспийский) полоз залез на колесо автомобиля, а мужчины, не разобравшись, убили краснокнижное пресмыкающееся палками.
    Убитый полоз
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе мужчины забили палками полоза, который занесен в Красную книгу.

    Змея была замечена на колесе иномарки. Мужчины, не разобравшись, что это представитель семейства ужеобразных и не способен нанести большого вреда человеку, забили пресмыкающееся палками, сообщает odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    Убитый полоз

    Сотрудники Одесского зоопарка подтвердили изданию, что это жёлтобрюхий (каспийский) полоз, который занесён в Красную книгу. Также специалисты отмечают, что полоз жил у кого-то дома и просто уполз, оставшись без присмотра.

    Ранее сообщалось, что в таиландском городе Лампанг змея попыталась укусить мотоциклиста, который на большой скорости несся по шоссе.

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