В Одессе краснокнижную змею забили палками

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе мужчины забили палками полоза, который занесен в Красную книгу.

Змея была замечена на колесе иномарки. Мужчины, не разобравшись, что это представитель семейства ужеобразных и не способен нанести большого вреда человеку, забили пресмыкающееся палками, сообщает odessa.net.ua.

odessa.net.ua Убитый полоз

Сотрудники Одесского зоопарка подтвердили изданию, что это жёлтобрюхий (каспийский) полоз, который занесён в Красную книгу. Также специалисты отмечают, что полоз жил у кого-то дома и просто уполз, оставшись без присмотра.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Лампанг змея попыталась укусить мотоциклиста, который на большой скорости несся по шоссе.