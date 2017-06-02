Журналисты показали, на чем ездят сотрудники экономического управления СБУ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники управления защиты экономики Службы безопасности Украины (СБУ) приезжают на работу на иномарках, стоимость которых колеблется от 30 до 80 тысяч долларов.

Как сообщают авторы проекта "Схемы", доступ к электронным декларациям сотрудников СБУ закрыт, однако известно, что их заработная плата составляет от 8 до 30 тысяч гривен в месяц.

Журналисты оборудовали пункт наблюдения в здании, расположенном по соседству с управлением на бульваре Шевченко, 32-А в Киеве для съемки автомобилей, которыми пользуются сотрудники. Некоторых из них удалось идентифицировать с помощью открытых источников. В большинстве случаев сотрудники, к которым журналисты обращались с вопросами о происхождении автотранспорта и средств на его приобретение, либо отрицали свою причастность к СБУ, либо заявляли, что автомобили им не принадлежат, либо советовали писать запросы.

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Авторы программы утверждают, что некоторые транспортные средства оформлены на родственников, чьи официальные доходы оказались еще скромнее, чем у тех, кто ездит на этих автомобилях.

Также сообщается, что номерные знаки некоторых автомобилей отсутствуют в реестрах правоохранителей. Не исключено, что это оперативные номера. Тем не менее, авторы расследования направили в СБУ запрос: являются ли лица, пользующиеся автомобилями, которые постоянно припаркованы у здания управления, сотрудниками СБУ, проводилась ли проверка соответствия их образа жизни и задекларированных доходов.

По данным журналистов, вместо ответа незадолго до выхода программы в эфир в редакцию "Схем" пришел ответ с настоятельной просьбой воздержаться от публикации отснятых материалов.

Радіо Свобода Ответ СБУ по поводу сюжета об "автопарке" ведомства