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    Общество

    Во Львове простились с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

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    В пятницу утром, в 10:00, начнется архиерейская Божественная литургия, которую возглавит митрополит Игорь Возняк. А уже в воскресенье тело экс-главы УГКЦ доставят в Киев.
    Во Львове попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    ZIK

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг тело Блаженнейшего Любомира Гузара доставили в церковь св. Юра во Львове, где состоялся чин панихиды, сообщает издание ZIK.

    Смотрите также: Жизнь Блаженнейшего Любомира Гузара в фотографиях

    В связи с этим были перекрыты улицы, ведущие к церкви, везде дежурила патрульная полиция.

    Сообщается, что к собору попрощаться с Блаженнейшим Любомиром Гузаром пришли тысячи людей.

    ZIK
    Во Львове попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

    В пятницу утром, в 10:00, начнется архиерейская Божественная литургия, которую возглавит митрополит Игорь Возняк. А уже в воскресенье тело экс-главы УГКЦ доставят в Киев.

    Накануне стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

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