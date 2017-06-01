Во Львове простились с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг тело Блаженнейшего Любомира Гузара доставили в церковь св. Юра во Львове, где состоялся чин панихиды, сообщает издание ZIK.

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В связи с этим были перекрыты улицы, ведущие к церкви, везде дежурила патрульная полиция.

Сообщается, что к собору попрощаться с Блаженнейшим Любомиром Гузаром пришли тысячи людей.

ZIK Во Львове попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

В пятницу утром, в 10:00, начнется архиерейская Божественная литургия, которую возглавит митрополит Игорь Возняк. А уже в воскресенье тело экс-главы УГКЦ доставят в Киев.

Накануне стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.