ГПУ: суд арестовал имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Суд Одессы арестовал имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Ранее в Украине было заведено уголовное дело о "незаконном завладении имуществом" "Черноморнефтегаза" в Крыму.

"Следственным судьей Приморского районного суда Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения "Черноморнефтегаза", которые незаконно присвоены на временно оккупированной территории полуострова Крым", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ранее этот же суд наложил арест на 4 самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец", "Украина", "Сиваш", "Таврида".

"В украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базы данных розыска", — сообщает прокуратура.

Ранее власти Крыма заявляли, что споры по принадлежности четырех буровых установок "Черноморнефтегаза", арестованных украинским судом, с Украиной вестись не будут, поскольку установки и все имущество "Черноморнефтегаза" было национализировано в 2014 году.