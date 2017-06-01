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    Общество

    ГПУ: суд арестовал имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму

    (обновлено: )11603
    По данным ГПУ, "следственным судьей Приморского районного суда Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения "Черноморнефтегаза".
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Суд Одессы арестовал имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

    Ранее в Украине было заведено уголовное дело о "незаконном завладении имуществом" "Черноморнефтегаза" в Крыму.

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    "Следственным судьей Приморского районного суда Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения "Черноморнефтегаза", которые незаконно присвоены на временно оккупированной территории полуострова Крым", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, ранее этот же суд наложил арест на 4 самоподъемные плавучие буровые установки "Петр Годованец", "Украина", "Сиваш", "Таврида".

    "В украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базы данных розыска", — сообщает прокуратура.

    Ранее власти Крыма заявляли, что споры по принадлежности четырех буровых установок "Черноморнефтегаза", арестованных украинским судом, с Украиной вестись не будут, поскольку установки и все имущество "Черноморнефтегаза" было национализировано в 2014 году.

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