Украинский роуминг в Евросоюзе подешевеет

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) готовится уменьшить плату за услуги международного роуминга, сообщает пресс-служба комиссии.

По данным НКРСИ, после введения ЕС безвизового режима для граждан Украины ожидается увеличение пользования абонентами мобильной связи услугами международного роуминга во время пребывания на территории стран ЕС.

"С целью защиты интересов украинских абонентов и выполнения указа президента Украины "О мероприятиях, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины" от 26.05.2017 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации в ближайшее время подготовит конкретные меры, направленные на достижение поставленной задачи по уменьшению платы за услуги международного роуминга", — сказано в сообщении.

Ранее Пограничная служба Польши сообщила, что с началом функционирования безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на польско-украинской границе вырастет число отказов во въезде, так как безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которые ранее получили отказ еще на этапе получения визы.