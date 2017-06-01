Названа дата прощания с Любомиром Гузаром

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Прощание с бывшим главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископом Любомиром Гузаром состоится в 11.00 5 июня в Патриаршем соборе в Киеве, сообщает пресс-служба церкви.

"Архиерейская божественная литургия с похоронами Блаженнейшего Любомира состоится в понедельник, 5 июню 2017, в 11.00 в Патриаршем соборе", — сказано в сообщении.

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Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что в связи со смертью Любомира Гузара 1 июня во Львове объявлен день траура.

Глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.