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    Общество

    Лето в Украине начнется с грозами и градом

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    По данным синоптиков, в Одессе в первый день лета местами пройдет кратковременный дождь, гроза, при грозах возможен град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Львове без осадков.
    Ливень с градом. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг в Украине переменная облачность. В южной и восточной части местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 24-29°, сообщает Укргидрометцентр.

    Ураган в Киеве. Видео
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    На Киев обрушился ураган: ряд улиц затоплены

    На остальной территории без осадков, только ночью в Кировоградской и Днепропетровской областях местами дождь, гроза; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

    В Киеве без осадков. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

    Во Львове в четверг без осадков. Ночью около 10°, днем 21..23°.

    В Днепре 1 июня ночью пройдет кратковременный дождь, вероятные грозы и шквалы 15-20 м/с, днем осадков не ждем. Ночью 14..16°, днем 24..26°.

    В Одессе местами пройдет кратковременный дождь, гроза, при грозах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15..17°, днем 24..26°.

    Ранее на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. На минувшей неделе на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

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