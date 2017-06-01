Украинскую команду Mail.Ru "переманивают" на работу в России

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украинской команде проектов Mail.Ru Group предложили работу в российских офисах компании, заявил генеральный директор компании Борис Добродеев.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс", Mail.ru и "Лаборатория Касперского".

"Мы будем делать все, чтобы… помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями. Что касается украинской команды проектов Mail.Ru Group, то им всем предложена работа в российских офисах компании", — сказал Добродеев в интервью газете "Коммерсантъ".

Он полагает, что уход компании ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов, являвшихся ведущими в своих категориях на территории Украины. Гендиректор Mail.Ru также пояснил, что наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом санкций.

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По словам Добродеева, компания не ожидает негативного влияния на финансовые показатели, поскольку не получала существенного вклада в выручку от украинского бизнеса.

Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.