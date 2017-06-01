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    Общество

    Украинскую команду Mail.Ru "переманивают" на работу в России

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (689)

    (обновлено: )105
    Генеральный директор компании Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил, что всем сотрудникам в Украине "предложена работа в российских офисах компании".
    Работа офиса Mail.ru
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украинской команде проектов Mail.Ru Group предложили работу в российских офисах компании, заявил генеральный директор компании Борис Добродеев.

    Обыск в офисе Яндекса
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Ищи - свищи. "Яндекс-Украина", обыски

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс", Mail.ru и "Лаборатория Касперского". 

    "Мы будем делать все, чтобы… помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями. Что касается украинской команды проектов Mail.Ru Group, то им всем предложена работа в российских офисах компании", — сказал Добродеев в интервью газете "Коммерсантъ".

    Он полагает, что уход компании ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов, являвшихся ведущими в своих категориях на территории Украины. Гендиректор Mail.Ru также пояснил, что наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом санкций.

    Смотрите также: Мочанов о связи между запретом российских соцсетей и радикализмом

    По словам Добродеева, компания не ожидает негативного влияния на финансовые показатели, поскольку не получала существенного вклада в выручку от украинского бизнеса.

    Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.

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