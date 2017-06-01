Во Львове объявлен траур в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В связи со смертью архиепископа Любомира Гузара в четверг, 1 июня, во Львове объявлен день траура, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Накануне стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

Читайте также — Рада против УПЦ: пока первый раунд за верующими

"Согласно распоряжению городского главы Львова, завтра, 1 июня, в городе объявлен день траура. Следовательно, завтра будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Львов скорбит по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.