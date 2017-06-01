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    Общество

    Во Львове объявлен траур в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара

    (обновлено: )18
    В пресс-службе Львовского облсовета сообщили, что будет вывешен государственный флаг с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях.
    Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В связи со смертью архиепископа Любомира Гузара в четверг, 1 июня, во Львове объявлен день траура, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

    Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)
    УНИАН
    Архиепископ Любомир Гузар. Справка

    Накануне стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

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    "Согласно распоряжению городского главы Львова, завтра, 1 июня, в городе объявлен день траура. Следовательно, завтра будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что Львов скорбит по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.

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