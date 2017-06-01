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    Общество

    Обнародованы первые результаты голосования в Совет общественного контроля

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    Официальные результаты голосования в форме списка с фамилиями 15 человек, которые набрали больше всего голосов, обещают разместить на сайте НАБУ 6 июня до 18.00.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Опубликованы предварительные результаты голосования, полученные из анализа протокола выборов в состав Совета общественного контроля (СОК) при Национальном антикоррупционном агентстве Украины (НАБУ).

    Список опубликовал Глава СОК Алексей Гриценко в Facebook (см. ниже).

    Интернет-голосование проходило 31 мая с 9.00 до 21.00. 

    "В 21.00 завершилось рейтинговое Интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ. Процесс голосования отметился активностью избирателей. В нем принял участие 17 181 гражданин, который проживает на территории Украины. Это — наибольшее количество избирателей из числа интернет-голосований, во время которых избирались кандидаты в общественные советы различных государственных органов Украины", — говорится в сообщении НАБУ.

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    Официальные результаты голосования в форме списка с фамилиями 15 человек, которые набрали больше всего голосов, обещают разместить на сайте НАБУ 6 июня до 18.00.

    Совет общественного контроля должен обеспечивать прозрачность и общественный контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение за ними, два ее представителя входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро. 

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