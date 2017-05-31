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    Польское консульство прекратило прием документов на Шенген

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    (обновлено: )89521
    С 31 мая пункт приема визовых анкет и польские консульские учреждения в Украине не будут принимать визовые анкеты на визы Шенген на основании биометрических паспортов.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Начиная со среды, 31 мая, пункт приема визовых анкет и польские консульские учреждения в Украине прекратили принимать визовые анкеты на Шенген на основании биометрических паспортов, сообщили в Генеральном консульстве Республики Польша в Харькове.

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    "В связи с введением в действие с 11 июня положений, которые отменяют обязанность иметь визу Шенген для граждан Украины, получивших биометрические паспорта, с 31 мая пункт приема визовых анкет и польские консульские учреждения в Украине не будут принимать визовые анкеты на визы Шенген на основании биометрических паспортов в случае, если срок действия визы начинается после 10 июня", — сказано в тексте сообщения.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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