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    ДНР призывает силовиков к полному прекращению огня с 31 мая

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    Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин призвал ВСУ к полному прекращению огня в Донбассе с сегодняшнего дня.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной Донецкой народной республике призвали силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
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    "Призываю подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) к полному прекращению огня с сегодняшнего дня. Пусть вас от совершения очередного кровавого преступления в Донбассе остановит совесть и ответственность за содеянное", — сказал он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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