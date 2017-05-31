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    Общество

    В Днепре судья украл из спортивного магазина кальсоны

    (обновлено: )24720
    В определении суда отмечается, что судья Цыганков в кабинке для примерки одежды сорвал с кальсон марки Glissade электронную клипсу и спрятал термобелье под одежду.
    Задержание
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Судья Бабушкинского районного суда Днепра Виталий Цыганков украл в магазине "Спортмастер" кальсоны стоимостью 799 гривен.

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    Об этом свидетельствует определение Октябрьского райсуда Днепра от 23 мая. Судье Цыганкову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

    В документе отмечается, что 31 января Цыганков в кабинке для примерки одежды сорвал с кальсон марки Glissade электронную клипсу и спрятал термобелье под одежду. Расплатившись на кассе, судья вынес украденный товар из "Спортмастера", но был задержан охраной магазина. Действия судьи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    В определении суда также отмечается, что против судьи Цыганкова расследуется еще одно дело. В период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года он в составе организованной группы совершил ряд особо тяжких уголовных преступлений против собственности.

    Местные СМИ сообщали, что Цыганков был участником схемы по мошенническому завладению квартирами. Он выносил решения, на основании которых у людей отбирали недвижимость.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen в одном из супермаркетов в центре города.

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