В Днепре судья украл из спортивного магазина кальсоны

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Судья Бабушкинского районного суда Днепра Виталий Цыганков украл в магазине "Спортмастер" кальсоны стоимостью 799 гривен.

Об этом свидетельствует определение Октябрьского райсуда Днепра от 23 мая. Судье Цыганкову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В документе отмечается, что 31 января Цыганков в кабинке для примерки одежды сорвал с кальсон марки Glissade электронную клипсу и спрятал термобелье под одежду. Расплатившись на кассе, судья вынес украденный товар из "Спортмастера", но был задержан охраной магазина. Действия судьи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В определении суда также отмечается, что против судьи Цыганкова расследуется еще одно дело. В период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года он в составе организованной группы совершил ряд особо тяжких уголовных преступлений против собственности.

Местные СМИ сообщали, что Цыганков был участником схемы по мошенническому завладению квартирами. Он выносил решения, на основании которых у людей отбирали недвижимость.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen в одном из супермаркетов в центре города.