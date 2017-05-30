КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Послы-постпреды совета ОБСЕ во вторник посетили Донецкую область и ознакомились с гуманитарной ситуацией.

Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Делегация послов-постоянных представителей совета ОБСЕ посетила Донецкую область, чтобы… ознакомиться с гуманитарной ситуацией в области и тем, как здесь идет восстановление разрушенной войной инфраструктуры. В составе делегации было 27 послов-представителей стран ЕС", — написал Жебривский.

По его словам, послы осмотрели областную психиатрическую больницу в Славянске, которая была уничтожена в 2014 году во время военных действий.

"В прошлом году мы из областного бюджета выделили 4,8 миллиона гривен (боле 180 тысяч долларов) на восстановление психо-туберкулезного отделения. В этом году мы выделили средства на восстановление и переоснащение котельной, экспертизу зданий больницы и изготовление проектно-сметной документации", — сообщил Жебривский. Он добавил, что Люксембургский комитет Красного Креста выделил средства на восстановление и модернизацию детского отделения больницы.

Губернатор также отметил, что для полного восстановления больницы нужно 267 миллионов ​​гривен (более 10 миллионов долларов).

facebook.com/zhebrivskyi Послы ОБСЕ проверили гумситуацию в Донецкой области

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.