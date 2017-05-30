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    Дело Онищенко направлено в суд

    (обновлено: )25
    Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, помимо Онищенко, обвинения предъявлены еще семи фигурантам так называемого "газового дела".
    Александр Онищенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело против депутата Верховной Рады Александра Онищенко, обвиняемого в хищении госимущества, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Обвинительный акт утром 30 мая 2017 года будет направлен в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

    По информации ведомства, помимо Онищенко, обвинения предъявлены еще семи фигурантам так называемого "газового дела".

    Ранее сообщилось, что Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко.

    Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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