Белоруссия назвала число украинских переселенцев

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина. Около 70 тысяч украинских переселенцев находятся на территории Белоруссии, сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"На 1 мая находились около 70 тысяч граждан Украины. Это со всеми режимами пребывания — те, кто получил вид на жительство, гражданство или разрешение на временное проживание", — сказал Бегун во время онлайн-конференции. Он подчеркнул, что эти цифры отражают то количество переселенцев, которые легально находятся на территории Белоруссии.

В целом Бегун отметил, что за три года "160 тысяч граждан Украины прошли через территорию Белоруссии". Он пояснил, что часть переселенцев с Украины приехала в Белоруссию в период активных боевых действий на востоке страны, побыла некоторое время в Белоруссии. "Ситуация немножко стабилизировалась… Они вернулись на территорию гражданской принадлежности", — добавил глава департамента.

Бегун также сообщил, что чаще всего ходатайствуют о предоставлении защиты в Белоруссии граждане Сирии, Ирака и Йемена. "Это представители тех стран, где идут активные боевые действия. Их не более 200 человек", — сказал он.

"Регулярно мы рассматриваем чуть более 1,3 тысячи ходатайств иностранцев по предоставлению статуса беженца или дополнительной защиты. В настоящее время на территории Белоруссии проживают около 920 лиц в статусе беженцев", — сообщил Бегун.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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