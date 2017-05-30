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    Общество

    Генштаб назвал число контрактников в ВСУ

    (обновлено: )26001
    Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко сообщил, что контрактники в ВСУ получают 7 тысяч гривен и, по его словам, эта сумма "остается конкурентоспособной на рынке труда".
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    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. С начала года в Вооруженных Силах Украины заключено более 14 тысяч контрактов на прохождение военной службы, заявил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

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    По его словам, уволились в запас по истечении действия контракта 1000 контрактников.

    "Благодаря увеличению надбавки за участие в АТО до 7,5 тыс. грн наши бойцы на первой линии соприкосновения получают более 16 тыс. грн. Минимальное денежное довольствие контрактников составляет от 7 тыс. грн и пока остается конкурентоспособным на рынке труда", — цитирует УНИАН Артеменко.

    По его словам, в настоящее время в запас уволены более 1000 контрактников, которые ранее служили по так называемым бессрочному контракту во время особого периода. 

    Артеменко подчеркнул, что количество уволившихся значительно меньше, чем прогнозировалось в Генеральном штабе.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.

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