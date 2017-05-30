Генштаб назвал число контрактников в ВСУ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. С начала года в Вооруженных Силах Украины заключено более 14 тысяч контрактов на прохождение военной службы, заявил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

По его словам, уволились в запас по истечении действия контракта 1000 контрактников.

"Благодаря увеличению надбавки за участие в АТО до 7,5 тыс. грн наши бойцы на первой линии соприкосновения получают более 16 тыс. грн. Минимальное денежное довольствие контрактников составляет от 7 тыс. грн и пока остается конкурентоспособным на рынке труда", — цитирует УНИАН Артеменко.

По его словам, в настоящее время в запас уволены более 1000 контрактников, которые ранее служили по так называемым бессрочному контракту во время особого периода.

Артеменко подчеркнул, что количество уволившихся значительно меньше, чем прогнозировалось в Генеральном штабе.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.