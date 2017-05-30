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    Общество

    МИД назвал причины возможного отказа украинцам во въезде в ЕС

    (обновлено: )8
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Департамент консульской службы МИД Украины на перечислил причины, на основании которых украинцам могут отказать в пересечении границы в страны Европейского Союза.

    Ниже приводится текст сообщения, опубликованный на официальной странице департамента МИД в соцсети Facebook, в полном виде:

    "Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, что гражданин:

    • находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

    • находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС запрещен;

    • осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

    • является объектом решения о выдворении из страны, принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

    • если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

    • если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов".

     

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