МИД назвал причины возможного отказа украинцам во въезде в ЕС

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Департамент консульской службы МИД Украины на перечислил причины, на основании которых украинцам могут отказать в пересечении границы в страны Европейского Союза.

Ниже приводится текст сообщения, опубликованный на официальной странице департамента МИД в соцсети Facebook, в полном виде:

"Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, что гражданин:

• находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

• находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС запрещен;

• осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

• является объектом решения о выдворении из страны, принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

• если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

• если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов".