СБУ прекратила распространение ПО для просмотра запрещенных телеканалов

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили распространение программного обеспечения на SMART-телевизоры для просмотра запрещенных из-за угрозы национальной безопасности телеканалов, сообщила в пресс-служба ведомства.

"СБУ прекратила распространение программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники СБУ в Харьковской области установили, что одна из оптово-розничных сетей, реализующих бытовую электротехнику, организовывала установку дополнительного программного обеспечения на SMART-телевизоры. "За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы… которые запрещены Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за угрозы национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Стоимость услуги составляла около 72 долларов. "Правоохранители выяснили, что разработали программное обеспечение отечественные IТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших провайдерских компаний", — добавили в СБУ.

Как отмечается, сотрудники СБУ провели обыски в магазинах торговой сети в Харькове и по месту проживания фигурантов дела. Правоохранители обнаружили бухгалтерскую и иную документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения. "Уголовное производство осуществляется по статье 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям", — говорится в сообщении.

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Ранее глава Нацсовета по ТВ заявлял, что всего в Украине ограничено вещание десятков российских телеканалов. В частности, запрещена ретрансляция таких телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение".