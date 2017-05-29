В Украину в понедельник придет жара

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине спокойная погода без осадков, температура днем 23-28°, в Карпатах днем 10-15°, сообщает Укргидрометцентр.

В столице 29 мая осадков не будет. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

В Харькове без осадков. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

Во Львове без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 25-27°.

В Днепре 29 мая сухо и тепло. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

В Одессе в понедельник солнечная погода. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.