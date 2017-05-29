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    Общество

    В Украину в понедельник придет жара

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    Тепло. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине спокойная погода без осадков, температура днем 23-28°, в Карпатах днем 10-15°, сообщает Укргидрометцентр.

    В столице 29 мая осадков не будет. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

    В Харькове без осадков. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

    Во Львове без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 25-27°.

    В Днепре 29 мая сухо и тепло. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

    В Одессе в понедельник солнечная погода. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

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