Суд оставил под стражей экс-мэра Славянска до конца июля

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Харькове суд оставил под стражей экс-мэра Славянска Нелю Штепу до 27 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что соответствующее решение в субботу, 27 мая, принял Ленинский районный суд Харькова.

По данным прокуратуры, во время заседания Штепа проявила неуважение к суду, поэтому коллегия приняла решение удалить подсудимую из зала до окончания подготовительного заседания.

"Обвиняемая на заседании присутствовала, но вела себя так, что суд был вынужден принять решение об удалении ее из зала за неуважение к суду. Исполнение решения заняло определенное время, поскольку обвиняемая отказывалась покидать зал суда. Однако ее удалили, и заседание наконец состоялось в присутствии уже трех адвокатов (к нам присоединился Шадрин)", — говорится в сообщении.

После удаления Штепы суд принял решение продлить ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля 2017 года. Следующее заседание суда, которое пройдет без экс-мэра, назначено на 11:30 вторника, 30 мая.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Штепа себя виновной не признает.