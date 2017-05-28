Во Львовской области строят новые ветровые, солнечные и гидроэлектростанции

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Во Львовской области в этом году появятся две ветроэлектростанции, три солнечные электростанции, а также одна гидроэлектростанция, сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка на конференции "Возобновляемая энергетика и замещение газа. Внедрение энергосервиса и энергоменеджмента", передает "Урядовий портал".

"Реализация проектов энергоэффективности и возобновляемой энергетики — это не только возможность уменьшить и заместить потребление газа. Это путь к социально-экономическому укреплению региона и повышение благосостояния общин", — заявил, в свою очередь, глава Агентства Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По его словам, установка твердотопливных котельных, ветровых электростанций и т. п способствует активизации работы малого и среднего бизнеса, появлению новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты. Также "зеленые" проекты помогут улучшить экологическое состояние городов, решить проблему с бытовыми отходами.

"Мы до конца года, кроме тех электростанций, которые запущены, планируем открыть еще две ветроэлектростанции, три солнечные электростанции, а также как минимум одну гидроэлектростанцию. Также мы надеемся, что до конца 2017-го еще 48 котельных будут переведены на альтернативное топливо", — рассказал Синютка.

Ранее глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что ведомство получило от инвесторов 44 заявки на реализацию проектов по строительству солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.