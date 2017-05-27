В Минобороне рассказали о новом призыве офицеров

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В этом году офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах ВСУ. Об этом пишет сайт Министерства обороны Украины, ссылаясь на юридическую службу.

Офицеры после подготовки будут назначаться на первичные офицерские должности в воинские части, которые не участвуют в военной спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей.

"Офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия и заключения соответствующего договора", – подчеркнули в Минобороны.

В 2017 году на военную службу по призыву лиц офицерского состава могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса (закончившие военные кафедры), имеющие высшее образование (минимум бакалавр) и которым присвоено первичное офицерское звание.

Призыв будет происходить на равных началах как для мужчин, так и для женщин, указывают в оборонном ведомстве. Привлечение призванных военнослужащих к силам и средствам проведения спецоперации на Донбассе будет происходить только после прохождения обязательной подготовки в высших военных учебных заведениях (продолжительность – 3 месяца).

В соответствии с приказом, срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев. Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного (межрайонного) военного комиссариата. Истечением срока службы является день исключения военнослужащих из списков личного состава в/ч.

После получения повестки о призыве на военную службу офицеры запаса обязаны прибыть в определенный пункт сбора и в срок, указанный в повестке. В случае неявки офицеров запаса без уважительных причин они несут ответственность в порядке, установленном законом. Наличие уважительных причин для неявки в пункт сбора должно быть документально подтверждено. Призыв на военную службу офицеров запаса осуществляется после обязательного медицинского осмотра. По результатам медосмотра призыву на военную службу подлежат лица, годные к военной службе по состоянию здоровья.

Что касается отсрочки от призыва на военную службу офицеров, то она предоставляется лицам исключительно по решению аттестационной комиссии областного военного комиссариата на основаниях, определенных статьей 17 закона "О воинской обязанности и военной службе": по семейным обстоятельствам; по состоянию здоровья; для получения образования; для продолжения профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на пленарном заседании поддержала во втором чтении законопроект №2985 "О внесении изменений в закон" О воинской обязанности и военной службе "(об усилении гарантии соблюдения законодательства Украины)".