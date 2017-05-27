Стали известны подробности столкновений в Киево-Святошинской РГА

КИЕВ, 27 мая — РАИ Новости Украина. Причиной блокирования внеочередного заседания Киево-Святошинского районного совета Киевской области и последующих стычек депутатов в здании районной госадминистрации стало решение суда, согласно которому нынешний руководитель коллегиального органа занимает свою должность незаконно.

Накануне вечером в здании Киево-Святошинской райгосадминистрации произошли столкновения между депутатами райсовета и их сторонниками. Этим событиям предшествовало заседание Святошинского районного суда Киева, на котором избрание действующего руководителя Киево-Святошинского районного совета Вадима Гедульянова было признано неправомерным.

"Мы должны были в экстренном порядке распределить на сессии субвенцию в 600 тысяч гривен на обустройство полигона бытовых отходов в Тарасовке. О проведении заседания депутаты были оповещены заранее”, — сообщила сказала в комментарии изданию "КиевVвласть" депутат Елена Бебешко ("Батькивщина").

"Сессия открылась при полном согласии депутатов и гостей в зале, никто не протестовал. Зная о суде и о его решении, Гедульянов обратился к депутатам о сложении с себя полномочий и переизбрании головы. Мы внесли это в повестку дня и проголосовали ее. После чего скандала поднял, находящийся в зале Александр Тигов, руководивший советом до Гедульянова. Тигов заявил, что депутаты действуют по беспределу. Завязалась потасовка, в зал влетели какие-то титушки, систему рада сломали. В итоге депутатам пришлось переместится за пределы сессионного зала, чтобы продолжить работу", — отметила Бебешко.

По словам самого Тигова, который также является руководителем местной парторганизации "Блока Петра Порошенко", в коллегиальном органе сложилась "очень напряженная ситуация".

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"Решение суда, фактически восстанавливает меня в должности главы районного совета. Кроме того, оно немедленно к исполнению. А поэтому Гедульянов не мог слагать с себя никаких полномочий — суд признал, что он занимает должность незаконно, о каком сложении может быть речь? Я заявил об этом депутатам и сообщил, что в госреестре уже внесены изменения. Там значится, что председатель Киево-Святошинского районного совета — Тигов Александр Александрович. Начался скандал, драки, налетели какие-то странные люди", — сообщил свою версию событий депутат.

Тигов заявил, что в итоге депутаты райсовета переместились в кабинет главы Киево-Святошинской администрации Мирославы Смирновой.

"Вход в кабинет Смирновой охраняется титушками. Они снова будут переизбирать Гедульянова. Это полное неуважение к закону, это плевок на общину. Я подозреваю, зачем люди так сильно цепляются за власть, какие дела намерены проворачивать и зачем все это делается. Но этому должен давать оценку не я, а силовые органы. Но, увы, полиция не вмешивается, прокуратура и СБУ молчит. Ждём решения НАБУ. Уверен, тому беспределу, устроенному сегодня в районном совете будет дана правовая оценка, а политические рейдеры понесут ответственность”, — сказал он.

Facebook Александра Тигова Сорванное заседание Киево-Святошинского райсовета

Между тем около полуноч 26 депутатов Киево-Святошинского районного совета вновь избрали главой коллегиального органа Вадима Гедульянова.