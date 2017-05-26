Суд Лондона рассмотрит требование РФ к Украине по долгу к середине июня

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона в течение двух недель рассмотрит требование России к Украине по выплате 325 миллионов долларов до окончания судебного процесса по долгу перед РФ на 3 миллиарда долларов, объявил судья Уильям Блэр, завершая заседание суда в пятницу.

По его словам, в течение двух недель он изучит предоставленные аргументы сторон по данному вопросу.

Высокий суд Лондона в пятницу выслушал аргументы сторон в рамках требования РФ к Украине по немедленной выплате 325 миллионов долларов, в которые входят в том числе накопленные проценты по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов.

Как пояснил журналистам юрист, представляющий РФ в суде, российская сторона требует от Украины предоставить указанную сумму доверительному управляющему до конца судебного процесса. По его словам, эта сумма должна быть предоставлена украинской стороной либо доверительному управляющему, либо суду, и она будет удержана до конца процесса. В случае неисполнения этого требования "последует соответствующее наказание", добавил он.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина намерена 10 июня подать апелляцию на решение суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

При подаче иска в феврале 2016 года РФ потребовала взыскания 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Однако, как отмечал позднее глава Минфина Антон Силуанов, проценты, которые наросли с момента невыплаты, также будут учтены в окончательной сумме, которая будет истребована с украинской стороны.