Минэнерго анонсирует строительство второй очереди Днестровской ГАЭС

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) началось в пятницу, сообщила пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Сегодня начато строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе четвертого гидроагрегата", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В Минэнерго Украины сообщили, что в ходе рабочей поездки в Черновицкую область глава ведомства Игорь Насалик осмотрел текущие мощности Днепровской ГАЭС, в частности подземный комплекс водоводов, и ознакомился с ходом работ по берегоукреплению на границе с Молдавией.

Ранее из-за дефицита антрацита были остановлены пять ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр, Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.