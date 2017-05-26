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    Минэнерго анонсирует строительство второй очереди Днестровской ГАЭС

    (обновлено: )110
    В Минэнерго сообщили, что начато строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе четвертого гидроагрегата.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) началось в пятницу, сообщила пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

    Славянская ТЭС
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    "Сегодня начато строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе четвертого гидроагрегата", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

    В Минэнерго Украины сообщили, что в ходе рабочей поездки в Черновицкую область глава ведомства Игорь Насалик осмотрел текущие мощности Днепровской ГАЭС, в частности подземный комплекс водоводов, и ознакомился с ходом работ по берегоукреплению на границе с Молдавией.

    Ранее из-за дефицита антрацита были остановлены пять ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр, Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

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