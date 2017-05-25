наверх
25.05.201719:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Экс-нардеп предложил бить батогами учителей за разговоры на русском

    (обновлено: )17016
    По мнению бывшего парламентария от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко, иногда можно и к батогу прибегнуть, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям.
    Экс-нардеп Игорь Мирошниченко
    Игорь Мирошниченко, facebook

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Верховной Рады, "свободовец" Игорь Мирошниченко считает, что учителей за общение на русском языке нужно бить батогами. 

    "Что, нужно к батогу возвращаться? Иногда можно и к батогу, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно", — сказал Мирошниченко в эфире "112 Украина".

    Ранее в СМИ появилась информация, что большинство школ в Украине ведут обучение на украинском языке, при этом в 9,4% учреждений преподавание осуществляется на русском языке. В государственных школах процент использования украинского языка достигает 89,8%, а русского — 9,2%. В частных школах цифры иные: 55% к 41,1% соответственно, отмечается в сообщении.

    Верховная рада Украины во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    СБУ разоблачила руководство Одесатранспарксервис на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере