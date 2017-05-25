Экс-нардеп предложил бить батогами учителей за разговоры на русском

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Верховной Рады, "свободовец" Игорь Мирошниченко считает, что учителей за общение на русском языке нужно бить батогами.

"Что, нужно к батогу возвращаться? Иногда можно и к батогу, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно", — сказал Мирошниченко в эфире "112 Украина".

Ранее в СМИ появилась информация, что большинство школ в Украине ведут обучение на украинском языке, при этом в 9,4% учреждений преподавание осуществляется на русском языке. В государственных школах процент использования украинского языка достигает 89,8%, а русского — 9,2%. В частных школах цифры иные: 55% к 41,1% соответственно, отмечается в сообщении.

Верховная рада Украины во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.