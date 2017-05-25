наверх
25.05.201716:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Задержан еще один подозреваемый в беспорядках в Днепре 9 мая

    Тема:

    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (256)

    (обновлено: )4003
    В ГПУ сообщили, что подозреваемый в столкновениях в Днепре 9 мая, который ранее был объявлен в розыск, задержан правоохранителями.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в участии в столкновениях в Днепре 9 мая, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры.

    Бортник: украинские власти 9 мая попытались сломить общественное сознание. Видео
    РИА Новости Украина
    Бортник: власти 9 мая пытались сломить общественное сознание

    Ранее полиция сообщала, что правоохранители установили личности 25 человек, которые могли участвовать в потасовках в День Победы в городе Днепр, 16 из них были задержаны. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что столкновения в Днепре 9 мая организовало руководство партии "Оппозиционный блок".

    "Следователи по делу столкновений, которые произошли в Днепре 9 мая, задержали еще одного подозреваемого, который был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

    Прокуратура намерена ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого, добавили в пресс-службе.

    В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере