Задержан еще один подозреваемый в беспорядках в Днепре 9 мая

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в участии в столкновениях в Днепре 9 мая, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее полиция сообщала, что правоохранители установили личности 25 человек, которые могли участвовать в потасовках в День Победы в городе Днепр, 16 из них были задержаны. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что столкновения в Днепре 9 мая организовало руководство партии "Оппозиционный блок".

"Следователи по делу столкновений, которые произошли в Днепре 9 мая, задержали еще одного подозреваемого, который был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Прокуратура намерена ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого, добавили в пресс-службе.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.