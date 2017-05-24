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    Общество

    Охранника Яроша, стрелявшего в русскоязычного таксиста, оставили под стражей

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (99)

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    Адвокат подозреваемого Михаила Навроцкого настаивал на замене меры пресечения на домашний арест, поскольку, по его словам, его подзащитный нуждается в госпитализации.
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Событие

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Днепропетровской области оставил охранника внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого под стражей на 60 суток без права освобождения под залог, сообщает Радио Свобода.

    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Канал News Box на Youtube
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

    Адвокат подозреваемого Сергей Погосян настаивал на замене меры пресечения на домашний арест, поскольку, по его словам, его подзащитный нуждается в госпитализации: после инцидента с таксистами в Каменском у того сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле. Защита также настаивала на том, что охранник был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

    Напомним, в Каменском Днепропетровской области охранник нардепа, лидера движения "ДІЯ" Дмитрия Яроша прострелил водителю такси ногу. Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за того, что таксист не ответил Навроцкому и его спутникам на украинском. В конфликт оказались втянут и другие таксисты. 

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    Позже Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.

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