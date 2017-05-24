Охранника Яроша, стрелявшего в русскоязычного таксиста, оставили под стражей

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Днепропетровской области оставил охранника внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого под стражей на 60 суток без права освобождения под залог, сообщает Радио Свобода.

Адвокат подозреваемого Сергей Погосян настаивал на замене меры пресечения на домашний арест, поскольку, по его словам, его подзащитный нуждается в госпитализации: после инцидента с таксистами в Каменском у того сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле. Защита также настаивала на том, что охранник был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области охранник нардепа, лидера движения "ДІЯ" Дмитрия Яроша прострелил водителю такси ногу. Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за того, что таксист не ответил Навроцкому и его спутникам на украинском. В конфликт оказались втянут и другие таксисты.

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Позже Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.