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    Общество

    Луценко обещает возвращать стратегические объекты недвижимости государству

    (обновлено: )3001
    Луценко отметил работу прокуроров, которые возвращали средства в ходе уголовных производств, в частности прокуроров, которые "вступили в борьбу с незаконной деятельностью фактически монополиста табачной торговли Украины "Тедис".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Деньги и стратегические объекты недвижимости в Украине и за рубежом будут возвращаться в украинскую собственность, заверил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.

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    Луценко отметил работу прокуроров, которые возвращали средства в ходе уголовных производств, в частности прокуроров, которые "вступили в борьбу с незаконной деятельностью фактически монополиста табачной торговли Украины "Тедис" и уже вернули в бюджет 300 млн грн, впереди еще 200 млн грн".

    По его словам, прокуроры обеспечили применение механизма спецконфискации средств, которая "так и не смогла пройти из-за подрывной деятельности части депутатов через парламент".

    ”Мы смогли это сделать самостоятельно, и 1 млрд 300 млн долларов возвращено в казну", — добавил генпрокурор.

    "Обещаю: далее следует. И деньги, и стратегические объекты недвижимости и в Украине, и за рубежом будут возвращаться в украинскую собственность", — отметил он.

    Напомним, в среду Луценко выступил с отчетов в Верховной Раде.


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