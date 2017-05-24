Луценко обещает возвращать стратегические объекты недвижимости государству

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Деньги и стратегические объекты недвижимости в Украине и за рубежом будут возвращаться в украинскую собственность, заверил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.

Луценко отметил работу прокуроров, которые возвращали средства в ходе уголовных производств, в частности прокуроров, которые "вступили в борьбу с незаконной деятельностью фактически монополиста табачной торговли Украины "Тедис" и уже вернули в бюджет 300 млн грн, впереди еще 200 млн грн".

По его словам, прокуроры обеспечили применение механизма спецконфискации средств, которая "так и не смогла пройти из-за подрывной деятельности части депутатов через парламент".

”Мы смогли это сделать самостоятельно, и 1 млрд 300 млн долларов возвращено в казну", — добавил генпрокурор.

"Обещаю: далее следует. И деньги, и стратегические объекты недвижимости и в Украине, и за рубежом будут возвращаться в украинскую собственность", — отметил он.

Напомним, в среду Луценко выступил с отчетов в Верховной Раде.



