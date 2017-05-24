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    Общество

    Решения суда о конфискации "средств Януковича" нет в Госреестре

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    Спецконфискация. Депутатские страсти вокруг закона (39)

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    Решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения вступило в силу 28 апреля. По состоянию на 12 мая решения не было в ЕГРСР.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по состоянию на 12 мая отсутствовала в Едином госреестре судебных решений, говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко.

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    "По состоянию на 12 мая 2017 года по информации, полученной от администратора ЕГРСР (далее — Реестр) – ГП "Информационные судебные системы", приговор Краматорского горсуда Донецкой области от 28 апреля 2017 года по судебному делу №234/135/17-к в Реестр не поступал", — сказано в документе, обнародованном "Украинской правдой".

    Украинская правда
    Ответ Государственной судебной администрации

    Как сообщалось, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам. 

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    Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" $1,5 млрд, которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.

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