Решения суда о конфискации "средств Януковича" нет в Госреестре

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по состоянию на 12 мая отсутствовала в Едином госреестре судебных решений, говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко.

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"По состоянию на 12 мая 2017 года по информации, полученной от администратора ЕГРСР (далее — Реестр) – ГП "Информационные судебные системы", приговор Краматорского горсуда Донецкой области от 28 апреля 2017 года по судебному делу №234/135/17-к в Реестр не поступал", — сказано в документе, обнародованном "Украинской правдой".

Украинская правда Ответ Государственной судебной администрации

Как сообщалось, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам.

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Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" $1,5 млрд, которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.