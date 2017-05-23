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    В Украине стартует основная сессия ВНО

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    Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00. Вход участников к пунктам тестирования будет происходить при наличии сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа.
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    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. В Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2017 года, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Согласно сообщению, ВНО стартует тестированием по украинскому языку и литературе.

    Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00.

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    Вход участников к пунктам тестирования будет происходить при наличии сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

    При этом отмечается, что в случае предъявления копий этих документов абитуриент к пункту прохождения ВНО допускаться не будет.

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    "На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104. Результат выполнения теста будет засчитан выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации", — отмечается в сообщении.

    В общем сертификационная работа состоит из трех частей:

    Часть 1 "Украинский язык" содержит 33 задания различных форм. Ответы на эти задания отражаются в бланке ответов А.

    Часть 2 "Украинская литература" содержит 24 задания разных форм. Ответы на эти задания отражаются в бланке ответов А.

    Часть 3 "Собственное высказывание" содержит одно задание открытой формы. Ответ на это задание записывается в бланке ответов Б.

    Результат выполнения заданий части 1 и 3 засчитывается как государственная итоговая аттестация. Результат выполнения всей сертификационной работы будет использоваться во время приема в высшие учебные заведения.

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