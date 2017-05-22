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    НАПК решило, как будет проверять "образ жизни" чиновников

    (обновлено: )9110
    В НАПК отметили, что утвержден механизм осуществления "выборочного мониторинга образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам, согласно декларации".
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одобрило Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, передает пресс-служба ведомства.

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    Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании НАПК 18 мая.

    "Порядок определяет механизм осуществления агентством выборочного мониторинга образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам, согласно декларации", – сказано в сообщении.

    По данным агентства, основаниями для проведения мониторинга может послужить информация, которая поступает от физических лиц, общественных объединений, СМИ, правоохранительных органов и касается фактических данных о несоответствии уровня жизни конкретного субъекта декларирования и/или членов его семьи имуществу и полученным доходам согласно его декларации.

    Сейчас документ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.

    Как сообщалось ранее, НАПК обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы".

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