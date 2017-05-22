Во вторник в Украине начинается основная сессия ВНО

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 23 мая, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Завтра тестированием по украинскому языку и литературе начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года. Допуск абитуриентов в пункт тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00", — говорится в сообщении.

Вход участников в пункты тестирования будет проходить при наличии следующих документов: сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае отсутствия сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт прохождения ВНО не допускается.

На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104. Результат выполнения теста будет засчитываться выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации.