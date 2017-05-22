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    Общество

    Во вторник в Украине начинается основная сессия ВНО

    (обновлено: )67
    Основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года начнется тестированием по украинскому языку и литературе. Допуск абитуриентов в пункт тестирования продлится с 10:15 до 10:50.
    Экзамен в школе. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 23 мая, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

    Ученики в школе. Архивное фото
    УНИАН
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    "Завтра тестированием по украинскому языку и литературе начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года. Допуск абитуриентов в пункт тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00", — говорится в сообщении.

    Вход участников в пункты тестирования будет проходить при наличии следующих документов: сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

    В случае отсутствия сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт прохождения ВНО не допускается.

    На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104. Результат выполнения теста будет засчитываться выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации.

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