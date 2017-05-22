Вятрович призвал украинцев не общаться с родственниками из России

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призывает украинцев порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ.

"Прочь от Москвы, или Простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Мнения интернет-пользователей разделились.

Олег Ротанов в комментарии к посту Вятровича пишет: "Вы за всю Украину не решайте". Михаил Цуканов отмечает: "Надо не бежать от Москвы, а уметь наладить с ней диалог! Европе мы тоже не особо нужны, разве что как раздражитель для Москвы".

При этом Александр Тица пишет: "Визовый режим с РФ наконец позволит практически привлечь к ответственности всех тех лиц с российским гражданством, которые нелегально находятся (читайте — воюют) в Украине, что позволит официально преследовать их по закону по всему миру".

В свою очередь директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что Вятрович намерен вернуть Украину во времена "железного занавеса".

"Идея нового "железного занавеса" не оригинальна. Не только при Сталине заставляли отказываться от своих родственников. Духовные отцы Вятровича из ОУН требовали изолировать евреев и поляков, а позднее УПА призывало украинцев к убийству своих польских жен или мужей. Плохо то, что этот государственный чиновник почувствовал себя настолько безнаказанным, что перешел всякие границы цивилизованного поведения", — написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", что также вызвало критику Долинского.

На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом журналистам рассказали источники во фракциях БПП и "Народный фронт". На прошлой неделе нардепы из коалиции должны были провести сверку голосов, чтобы понять, хватит ли сил на эту инициативу.