В воскресенье синоптики ожидают дожди и грозы

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье ​​в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также: Майское похолодание: в Чернигове выпал снег

На западе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 13 градусов, днем от 18 до 25 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

В центре переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4 до 10 градусов, днем от 17 до 22 градусов.

Укргидрометцентр Прогноз погода от Укргидрометцентра на воскресенье, 21 мая

На юге переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 12 градусов, днем от 17 до 22 градусов.

Ранее сообщалось, что в субботу днем Одессу накрыл мощный дождь с градом. Некоторые улицы превратились в реки, а диаметр градин достигал размера 3 сантиметров.