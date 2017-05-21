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    Общество

    В воскресенье синоптики ожидают дожди и грозы

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (58)

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    В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.
    Дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье ​​в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.

    Ливень с градом в Одессе
    Думская.net
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    На западе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 13 градусов, днем от 18 до 25 градусов.

    На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

    В центре переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

    На востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4 до 10 градусов, днем от 17 до 22 градусов.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погода от Укргидрометцентра на воскресенье, 21 мая

    На юге переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 12 градусов, днем от 17 до 22 градусов.

    Ранее сообщалось, что в субботу днем Одессу накрыл мощный дождь с градом. Некоторые улицы превратились в реки, а диаметр градин достигал размера 3 сантиметров.

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