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    Гройсман заверил, что правительство поможет национальной науке

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    Гройсман поздравил с Днем науки "всех студентов, бывших и настоящих, изобретателей, ученых". Он подчеркнул, что новые идеи и разработки - это перспективная основа экономического роста.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Правительство настроено помогать национальной науке, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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    Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю Дня науки, который отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая.

    "Поздравляю с Днем науки всех студентов, бывших и настоящих, изобретателей, ученых. Наше правительство настроено помогать национальной науке, поощрять новые разработки и сопровождать их внедрение в жизнь", — заметил Гройсман.

    Он подчеркнул, что новые идеи и разработки — это перспективная основа экономического роста.

    Ранее эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что прекращение финансирования фундаментальной науки является частью государственной политики по превращению Украины в великую аграрную державу, а на самом деле — в бедную пшенично-масличную республику.

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