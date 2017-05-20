Гройсман заверил, что правительство поможет национальной науке

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Правительство настроено помогать национальной науке, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю Дня науки, который отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая.

"Поздравляю с Днем науки всех студентов, бывших и настоящих, изобретателей, ученых. Наше правительство настроено помогать национальной науке, поощрять новые разработки и сопровождать их внедрение в жизнь", — заметил Гройсман.

Он подчеркнул, что новые идеи и разработки — это перспективная основа экономического роста.

Ранее эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что прекращение финансирования фундаментальной науки является частью государственной политики по превращению Украины в великую аграрную державу, а на самом деле — в бедную пшенично-масличную республику.