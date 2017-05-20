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    Провайдера из Донецкой области оштрафовали за трансляцию телеканала "Дождь"

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    По результатам внеплановой проверки, на провайдера программной услуги ООО "Добро ТВ" из города Доброполье Донецкой области наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора.
    Телеканал Дождь
    Из открытых источников

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штраф на провайдера программной услуги "Добро ТВ" из города Доброполье (Донецкая область) за трансляцию передачи российского телеканала "Дождь", сообщает пресс-служба ведомства.

    Телеканал Дождь
    Из открытых источников
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    В январе текущего года регулятор обязал провайдеров в Украине отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по АР Крым. Отмечалось, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью РФ. 

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    "По результатам внеплановой проверки, на провайдера программной услуги ООО "Добро ТВ" из города Доброполье Донецкой области наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора… Зафиксирована трансляция иностранной программы "Дождь", — говорится в сообщении.

    Сумма штрафа составляет 6 300 гривен. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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