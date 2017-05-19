В Черноморск стянули бронетехнику - СМИ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Большое количество бронетехники и военных замечено в пятницу в Черноморске Одесской области, сообщают местные СМИ.
"На въездах (выездах) в город проверяют все транспортные средства — документы водителей и пассажиров, осматривают салон авто и багажники", — пишет odessa.net.ua.
Военные в Черноморске
Издание отмечает, что в Одесской области проводятся антитеррористические учения, с чем может быть связано стягивание в населенный пункт военной техники.
Ранее сообщалось, что в центр Винницы стянули военную технику.