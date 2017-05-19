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    Общество

    В Черноморск стянули бронетехнику - СМИ

    (обновлено: )86706
    По данным СМИ, в Одесской области проводятся антитеррористические учения, с чем может быть связано стягивание в населенный пункт Черноморск военной техники в пятницу.
    Бронетехника в Черноморске
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Большое количество бронетехники и военных замечено в пятницу в Черноморске Одесской области, сообщают местные СМИ.

    "На въездах (выездах) в город проверяют все транспортные средства — документы водителей и пассажиров, осматривают салон авто и багажники", — пишет odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    Военные в Черноморске

    Издание отмечает, что в Одесской области проводятся антитеррористические учения, с чем может быть связано стягивание в населенный пункт военной техники.

    Ранее сообщалось, что в центр Винницы стянули военную технику.

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