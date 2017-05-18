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    Общество

    Минобороны на время АТО разрешили создавать печатные СМИ

    (обновлено: )40
    Принятым Радой законом внесены изменения в Закон "О печатных средствах массовой информации в Украине", согласно которым на время проведения АТО право на создание печатного средства массовой информации имеет Минобороны Украины.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины и военно-гражданскими администрациями на время проведения антитеррористической операции", передает УНИАН.

    За данное решение проголосовали 226 из 332 народных депутатов.

    Артем Маслаков
    kp.ua
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    Принятым законом внесены изменения в Закон "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", согласно которым на время проведения антитеррористической операции право на создание печатного средства массовой информации имеет Министерство обороны Украины.

    В состав редакционной коллегии печатного СМИ должны входить представитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, пропорционально пресс-офицеры пресс-центра штаба АТО, журналисты, работающие в районе проведения АТО и освещающие военную тематику, а также представители общественных объединений и ассоциаций.

    Реклама программ политических партий, избирательных блоков, деятельности их руководителей и членов, имеющая агитационный характер, запрещается в таком СМИ, а финансирование осуществляется за счет средств государственного бюджета.

    После окончания АТО печатное СМИ в течение трех месяцев подлежит реформированию в соответствии с Законом "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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