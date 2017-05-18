наверх
18.05.201716:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине поставлен рекорд по числу оформленных загранпаспортов в день

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (425)

    (обновлено: )84
    За среду в Украине было оформлено 19 тысяч паспортов. В Киеве начали работу еще три центра предоставления административных услуг, где можно оформить такой документ.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В среду, 17 мая, в Украине был поставлен рекорд по числу оформленных загранпаспортов в день, сообщил в четверг председатель государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
    У граждан еще нет понимания, как работает безвиз с ЕС - эксперт

    "Буквально вчера был поставлен рекорд, за день было оформлено 19 тысяч паспортов для выезда за границу", — сказал Соколюк, подчеркнув, что еще две недели назад подавалось 12-14 тысяч запросов на оформление.

    Он подчеркнул, что ситуация с выдачей биометрических загранпаспортов украинцам находится под контролем.

    "Несмотря на ажиотаж, ситуация полностью контролируемая", — сказал Соколюк.

    По его словам, чтобы сделать процедуру оформления биометрических паспортов комфортной, в Киеве начали работу еще три центра предоставления административных услуг, где можно оформить такой документ. Также Соколюк выразил уверенность, что очередь за паспортами в ближайшее время будет преодолена или существенно снижена.

    Напомним, в Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

    В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины, Евросоюза и США
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском