В Украине поставлен рекорд по числу оформленных загранпаспортов в день

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В среду, 17 мая, в Украине был поставлен рекорд по числу оформленных загранпаспортов в день, сообщил в четверг председатель государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Буквально вчера был поставлен рекорд, за день было оформлено 19 тысяч паспортов для выезда за границу", — сказал Соколюк, подчеркнув, что еще две недели назад подавалось 12-14 тысяч запросов на оформление.

Он подчеркнул, что ситуация с выдачей биометрических загранпаспортов украинцам находится под контролем.

"Несмотря на ажиотаж, ситуация полностью контролируемая", — сказал Соколюк.

По его словам, чтобы сделать процедуру оформления биометрических паспортов комфортной, в Киеве начали работу еще три центра предоставления административных услуг, где можно оформить такой документ. Также Соколюк выразил уверенность, что очередь за паспортами в ближайшее время будет преодолена или существенно снижена.

Напомним, в Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.