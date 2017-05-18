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    Общество

    "Верни ВК". Во Львове магазин Roshen забросали мешками с мусором

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    (обновлено: )848130
    Сообщается, что неизвестные оставили мешки с мусором под входом в фирменный магазин Roshen, а также оставили плакаты "Верни ВК" и "Убери мусор".
    Во Львове магазин Roshen забросали мусором
    zaxid.net

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали мусором вход в фирменный магазин Roshen на ул. Владимира Великого во Львове.

    Рядом с мешками с мусором они оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор", сообщает ZAXID.NET.

    Работники Roshen самостоятельно убрали мешки с мусором,  в полицию решили не обращаться. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

    zaxid.net
    Во Львове магазин Roshen забросали мусором

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

    Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

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