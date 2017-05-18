"Верни ВК". Во Львове магазин Roshen забросали мешками с мусором

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали мусором вход в фирменный магазин Roshen на ул. Владимира Великого во Львове.

Рядом с мешками с мусором они оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор", сообщает ZAXID.NET.

Работники Roshen самостоятельно убрали мешки с мусором, в полицию решили не обращаться. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

zaxid.net Во Львове магазин Roshen забросали мусором

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.