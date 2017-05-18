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    Задержан разыскиваемый участник столкновений 9 мая в Днепре

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    (обновлено: )55305
    О задержании молодого человека сообщила утром в четверг пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. Прокуратура будет хлопотать об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей, добавила она.
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Лариса Сарган/Facebook

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook
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    "Следователи по делу столкновений, состоявшихся в Днепре 9 мая 2017 года, задержали еще одного подозреваемого, который ранее был объявлен в розыск. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство)", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Она добавила, что прокуратура будет хлопотать об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

    В Днепре 9 мая состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

    По состоянию на 17 мая, были установлены 25 лиц, участвовавших в столкновениях и спровоцировавших массовую драку. Из них 14 лицам объявлено подозрение, пяти избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, восьми заочно вручили уведомление о подозрении и объявили их в розыск, степень вины еще семи человек устанавливается.

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    Ранее глава МВД Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

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